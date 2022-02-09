Кедми: ядерный маневр Москвы нагнал страху на американскую элиту

Решение России перенести время проведения учений ядерной триады на конец февраля – как раз ко времени окончания Пекинской зимней Олимпиады – оказалось полной неожиданностью и источником сильной тревоги для политической элиты США.

Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, наступивший 2022 год станет периодом нового мирового развития, но не всех в мире это радует.

В частности, власти Соединенных Штатов Америки не хотят мириться с наступающими переменами. И их не вразумило даже недавнее совместное выступление президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина, которые заявили, что Москва и Пекин намерены противостоять вмешательству Вашингтона во внутренние дела государств Европы, Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Главной проблемой американцев, объяснил эксперт, является нежелание понять простую истину, которая заключается в том, что с гегемонией США на планете покончено.

Соединенным Штатам Америки придется привыкать прислушиваться к мнению и интересам других участников международного сообщества, хотят они этого или нет. При этом Вашингтон участвует в инициированных Москвой переговорах по гарантиям безопасности, осознавая свою слабость, но пытается это скрыть. Именно поэтому американцы прикладывают усилия для обострения напряженности вокруг Украины, но они даже не догадываются, что на этот Раз Россия намерена настоять на своем.

«И вот, наконец, кто-то в Белом доме заметил – оказывается масштабные маневры ядерной триады Путин перенес на конец февраля – начало марта. Как раз к концу Олимпиады. И к чему бы это? Этот ядерный маневр Москвы нагнал такого страху на американские элиты, что они всерьез задумались о том, стоит ли рисковать с Украиной перед новым этапом переговоров», – объяснил Кедми.

Федеральное агентство новостей /

В заключение военный эксперт добавил, что Вашингтон возлагал большие надежды на организованный им «украинский трюк», однако лидеры России и Китая своим совместным заявлением о новых правилах международных отношений, а также решение Москвы перенести ядерные маневры, выбили американцев из колеи.