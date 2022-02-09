Посольство РФ: власти США «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности

Посольство России в Вашингтоне положительно оценило готовность США обсуждать принцип неделимой безопасности. При этом дипломаты указали на однобокость Белого дома при анализе этого вопроса.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне приветствуют обсуждение с Москвой вариантов по повышению прозрачности военных учений. Кроме того, она заметила, что нужно проводить переговоры, чтобы снизить риски и угрозы, способные возникать в ходе таких учений.

По мнению российских дипломатов, США «дозрели» до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в европейском регионе. Однако, согласно заявлению, Вашингтон по-прежнему однобоко интерпретирует данную концепцию.

«Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, не соглашаясь с тем фактом, что приближение военной инфраструктуры альянса к границам РФ представляет экзистенциональную угрозу», — отмечено в сообщении посольства в Facebook.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что РФ даже не будет обсуждать с Соединенными Штатами вопрос перемещения российских войск внутри своей территории. По его словам, требование «вернуть солдат в казармы» является неприемлемым.