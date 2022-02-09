Медики обнаружили COVID-19 у губернатора Новосибирской области Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Накануне в регионе были отменены все публичные мероприятия, на которых должен был присутствовать Андрей Травников. У губернатора поднялась температура, и он решил сдать ПЦР-тест. Сегодня он уже получил результат.

«Добрый день, друзья! Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно», — сообщил новосибирский губернатор подписчикам.

Сейчас, по словам Травникова, его самочувствие нормальное, а температура спала. Губернатор заявил об эффективности прививок от коронавируса. В конце своего поста он пожелал жителям здоровья и попросил беречь себя.