Нынешние власти Украины не могут согласиться выполнять Минские соглашения, так как в случае урегулирования конфликта в Донбассе Киев больше не сможет продолжать терроризировать русскоязычное население страны.

Такое мнение в беседе с телеканалом РЕН.тв высказал известный публицист и телеведущий, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман, который прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что, нравится ли это украинскому лидеру или нет, но Минские соглашения надо выполнять.

«Я уже много раз говорил, что нынешняя киевская власть не может выполнить Минские соглашения просто потому, что в этом случае она не сможет продолжать террор, направленный на превращение русского большинства граждан Украины в нечто антирусское», — отметил эксперт.

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При этом Вассерман объяснил, что Минские соглашения в свое время были задуманы как способ превратить радикалов, захвативших в Киеве власть в начале 2014 года во что-то «более или менее вменяемое», а если этого не произойдет, вынудить их покинуть коридоры власти. И украинские власти, по его словам, не могут публично объявлять о своих истинных целях, которые заключаются в том, чтобы превратить русских жителей Украины в «антирусских».

Киевские политики, добавил Вассерман, сейчас просто игнорируют русскоязычное население страны и пытаются делать вид, что украинцы являются отдельным от русских народом.

Прекратить кровопролитную войну на востоке Украины, по мнению аналитики, можно лишь выполнив Минские соглашения, о чем и напомнил Киеву президент России.

Федеральное агентство новостей /

«Владимир Владимирович настаивает на выполнении Минских соглашений не только потому что они утверждены ООН, но и потому что единственный способ прекратить конфликт на Украине – это как раз и есть принципиальный отказ от идеи превратить русское большинство граждан Украины в нечто антирусское», — подчеркнул Вассерман.

А причина внутриукраинского конфликта кроется, по мнению эксперта, как раз в стремлении Киева настроить народ против России. Русское большинство на Украине не согласилось с курсом немногочисленной радикальной группировки, которое пыталось превратить русских в антирусских, заключил Вассерман.