Аналитики «Синергии»: 40% россиян лгут о личной жизни на собеседованиях

Почти треть россиян обманывали потенциальных работодателей при трудоустройстве. Чаще всего ложь связана с личной жизнью, выяснили аналитики университета «Синергии».

На собеседованиях обманывали семь процентов россиян, а еще 24% лгали ради трудоустройства. Остальные участники опроса заверили, что всегда говорят правду при приеме на работу, пишет РИА Новости.

Чаще всего гражданам приходилось говорить неправду о своей личной жизни (40%). Еще 23% лгут при обсуждении отношений с бывшими коллегами и руководителями. Около 15% приукрашивают свой опыт работы, а 11% – навыки и компетенции.

Согласно результатам исследования, 38% участников считают допустимым умалчивание подробностей свой жизни. Четверть опрошенных считают, что можно не говорить о своих недостатках на собеседованиях. Столько же граждан не любят вопросы, связанные с причинами поиска работы. Большинство (31%) не одобряют, когда их спрашивают про личную жизнь.