Канцлер Германии Шольц готов ввести санкции против «Северного потока — 2» из-за Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержит санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в случае обострения ситуации на Украине. Такое заявление сделал американский сенатор Митч Макконнелл.

Угрозу остановить «СП-2» ранее озвучил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Демократ подчеркнул, что приведет в действие рестрикции, если напряженная обстановка вокруг Украины усугубится. Тогда Олаф Шольц находился рядом с американским лидером, но не произнес ни слова по поводу газопровода. Кроме того, канцлер не стал отвечать на вопросы журналиста CNN, который хотел узнать его позицию по «Северному потоку — 2».

«Он (Шольц — Прим. ред.) подтвердил, что если вторжение произойдет, "Северный поток — 2" не будет продвигаться», — объявил Макконнелл во время пресс-конференции.

Сенатор США объяснил, что такое обещание Шольц озвучил во время их ужина в Вашингтоне. В ФРГ на эту информацию пока не отреагировали.

Последние месяцы западные СМИ активно продвигают идею якобы запланированного «вторжения» на Украину. Все нападки по этому вопросу адресуются России, при этом каких-либо доказательств подобных заявлений ни разу не приводилось. В Москве неоднократно реагировали на подобные сообщения как на откровенную провокацию, направленную на нагнетание обстановки и не имеющую ничего общего с реальностью.