Politico: Макрону на встрече с Путиным не хватило опыта

Встреча российского президента Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона прошла в Москве. Но у Макрона не оказалось достаточно опыта, чтобы донести позицию НАТО, пишет Politico.

Переговоры двух президентов в Кремле длились больше пяти часов. По словам обозревателей европейского издания, Макрон не смог противостоять Путину. Все попытки донести позицию Североатлантического альянса оказались провальными.

«Макрон практически ничего не противопоставил, лишь подчеркнув важность дальнейших переговоров», — отметили в Politico.

Обозреватели издания обратили внимание, как президенты обращались друг к другу. Так, по их словам, Владимир Путин обращался к Эммануэлю Макрону на «ты», а французский лидер к своему коллеге лишь по имени — Владимир. Позже глава Франции подтвердил, что во время встречи с Путиным чувствовалось напряжение.