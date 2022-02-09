Шольц пригрозил России «масштабными последствиями» в случае эскалации вокруг Украины

Россию ждут «масштабные последствия» в случае усиления напряженности на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с главами Франции и Польши.

При этом немецкий лидер отметил, что Запад стремится к диалогу с РФ. Общей целью всех стран, по словам Шольца, является предотвращение военного конфликта в Европе.

«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к масштабным последствиям для России — политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», — сообщил канцлер.

Он напомнил, что целью встречи Веймарского треугольника является деэскалации ситуации вокруг Украины. Шольц подчеркнул, что они нуждаются исключительно в диалоге и решении проблемы.

Ранее кризисную ситуацию на Украине во время встречи в Москве обсудили президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон. Их переговоры длились пять часов.