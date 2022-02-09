США увидели позитивный дипломатический шаг во встрече Путина и Макрона в Кремле

Соединенные Штаты воодушевлены очной встречей президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, посвященной урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, пока нельзя дать точную оценки продуктивности саммита двух лидеров. Однако любые усилия по дипломатическому взаимодействию Белый дом приветствует.

«Мы воодушевлены любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию», — сказала она, комментируя визит французского президента в Москву.

Псаки заявила, что сейчас проводится подготовка к встрече президента США Джо Байдена и Эммануэля Макрона. Она отметила, что американская сторона остается в тесном многоуровневом контакте с французскими коллегами.

Макрон в понедельник 7 февраля прибыл в Москву, где провел переговоры с Путиным. Главной темой саммита стала необходимость диалога по стабильности и безопасности на европейском континенте. После пятичасовых переговоров лидер Франции отправился в Киев, чтобы обсудить положение дел с президентом Украины Владимиром Зеленским.