Крупнейший немецкий телеканал Das Erste «превратил» Москву в столицу Украины

Самый крупный общественный телеканал Германии Das Erste по ошибке сделал Москву столицей Украины. Курьезный момент произошел во время вещания корреспондента из Киева.

Журналистка телеканала освещала приезд главы МИД Германии Анналены Бербок в настоящую столицу Украины. На заднем плане, за спиной девушки развевались желто-синие флаги. Однако подпись под кадром гласила, что корреспондент вещает из «Москвы», передает Telegram-канал «Политика страны».

Бербок приехала в Киев на саммит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако встреча не состоялась. По словам немецкого министра, переговоры отменились из-за главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который вовсе не приехал в Киев.

В МИД Украины призвали не строить «конспирологических теорий» о причинах отмены встречи Бербок и Зеленского. Глава ведомства Дмитрий Кулеба объяснил, что сейчас у президента весьма насыщенная дипломатическая жизнь, из-за чего график оказался загруженным.