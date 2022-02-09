Рар: Зеленский, отказавшись встретиться с Бербок, послал Берлину сигнал

Украинский президент Владимир Зеленский, устроив демарш и отказавшись встречаться с посетившей Киев главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, дал властям Германии понять, что на Украине недовольны тем, какую позицию по отношению к ней занял официальный Берлин.

Такое мнение в беседе с информагентством «Народные Новости» заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения о том, почему президент Украины отменил встречу с министром иностранных дел Германии.

Как сообщил ранее журналист американского телеканала СNN Джейк Таппер, сославшийся на собственный источник, «близкий к Офису президента Украины», причиной того, что Зеленский не стал встречаться с прибывшей в Киев Анналеной Бербок, стала позиция Берлина по «Северному потоку – 2» и отказ немецких властей поставлять Украине оружие.

«Президент Зеленский отменил встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, потому что министр иностранных дел отказалась сказать, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток-2», даже если Россия вторгнется, и из-за отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно. Официально это было описано как ошибка в планировании, но это было не так — это было намеренно», — написал американский журналист в своем микроблоге Twitter.

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Комментируя ситуацию, немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина постоянно выпрашивает у стран Запада все новые подарки и строит из себя жертву «российской агрессии», но ведет себя при этом очень нагло и уже не просит помощи, а требует ее.

В последнее время, добавил Рар, ряд киевских политиков и украинские СМИ прямо называют Германию страной-предателем, из-за нежелания поставлять Киеву оружие. При этом они отказываются понимать тот факт, что Берлин не обязан исполнять все желания Киева, а в первую очередь заботится об интересах Германии.

«Германия ясно понимает, что поставки оружия только усугубят ситуацию. Но Украина дальше наращивает конфликт в надежде изменить точку зрения западных союзников. В Киеве уверены, что через конфликт откроются двери в НАТО, но это не так», — добавил немецкий политолог.

По словам Александра Рара, украинский президент Владимир Зеленский, отказавшись встречаться с Анналеной Бербок, послал официальному Берлину сигнал о том, что Киев недоволен позицией властей ФРГ относительно конфликта в Донбассе.

Global Look Press / Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Напомним, ранее власти Германии уже не раз отвечали отказом на неоднократные обращения Киева с просьбой передать или продать ему устаревшую военную технику. Позиция Берлина базируется на том, что Германия является участницей Нормандского переговорного формата по мирному урегулированию конфликта в Донбассе и не должна поставлять вооружения в воюющий регион.

В то же время Соединенные Штаты Америки и Великобритания накачивают Украину оружием, не переставая при этом заявлять о якобы существующей «российской угрозе».