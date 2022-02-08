Посол Нечаев: Россия не планирует опускать новый железный занавес

Россия не намерена закрываться от сотрудничества со странами, опуская новый железный занавес. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Москва готова к всестороннему сотрудничеству, отметил дипломат. Однако оно должно быть основано на равноправии и взаимоуважении. Об этом Нечаев рассказал в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы никаких занавесов опускать не собираемся. Мы открыты для равноправного, конструктивного сотрудничества абсолютно со всеми странами, которые не отталкивают нас, не говорят с нами свысока, не требуют от нас неприемлемых пониманий реальности, которые мы не можем принять в силу нашей истории и убеждений», — объяснил он.

По словам дипломата, Россия уже наработала потенциал связей со многими странами Европы. Особенно это касается Германии, с которой Москва имеет самые разносторонние контакты во всех сферах. Нечаев также добавил, что о холодной войне речи идти не может, эта эпоха ушла безвозвратно.