Слепая провидица Ванга предсказала Третью мировую войну и всемирный потоп в ближайшие десятилетия

Россию и весь мир в XXI веке ждут новые испытания, катаклизмы и войны. Соответствующее предсказание сделала слепая провидица Ванга.

Ясновидящая предвидела, что до 2025 года в мире будет идти Третья мировая война. В уцелевшие государства хлынут потоки беженцев, а некоторые страны придется восстанавливать с развалин. Когда и где именно начнутся военные действия, провидица не смогла сказать.

В 2028 году ученые смогут найти альтернативные источники энергии, которые позволят защитить природу от пагубного воздействия. В этот же период к Венере с Земли направится первый космический корабль.

Многолетняя деятельность человека все же приведет к необратимым последствиям. В 2033 году из-за изменений климата и потепления начнут таять ледники, что вызовет второй всемирный потоп. Этот катаклизм не станет катастрофой мирового масштаба, однако избежать жертв не удастся.

Начало 2040-х годов ознаменуется стремительным развитием мусульманских держав, которые попытаются вытеснить христианские ценности. У первых будет достаточно сил для свержения прежнего миропорядка.

В 2046-ом году произойдет заметный прорыв в медицине. Врачи начнут повсеместно пересаживать людям искусственно выращенные органы. Однако эта, казалась бы, благая деятельность в 2088 году принесет человечеству новую беду — ужасающую эпидемию. Неизвестное заболевание ускорит процессы старения в организме. Как следствие, человечество столкнется с преждевременной смертью. Вакцину от этого вируса смогут создать только к 2097 году.

Этим событиям будет предшествовать и другая трагедия — изнурительная война между США и Европой. Основной удар на себя примет Италия, которую охватят страх, тьма и холод. После пережитых испытаний человечество начнет возрождать коммунистические и социалистические идеи. Потребность в равенстве и братстве в 2076 году станет особенно актуальной.