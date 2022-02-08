Мария Захарова подтвердила зеркальный ответ России на решения Германии против СМИ РФ

Россия ответит соответствующим образом, если Германия пойдет по пути эскалации в вопросе отечественных СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В беседе с журналистами Russia Today дипломат высказалась о ситуации с блокировкой вещания телеканала RT DE в Германии. Захарова подтвердила зеркальный ответ Москвы на решения Берлина против СМИ РФ.

«Я знаю, что у RT DE будет все хорошо. Из этого надо исходить я знаю, что будем предпринимать мы. Если власти Германии пойдут по пути сохранения нынешней ситуации, они увидят зеркальный ответ от нас, если власти Германии пойдут по пути эскалации, ужесточения ситуации, они увидят зеркальный ответ», — пояснила представитель ведомства.

Ранее в Германии заблокировали вещание RT DE. Российская сторона в ответ на эти действия приняла решение закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве.