В Nihon Keizai объяснили, почему японские компании на Украине готовятся к эвакуации

Японские бизнесмены внимательно наблюдают за ситуацией на Украине и уже разработали план эвакуации своих предприятий и специалистов из этой страны на случай начала «российского вторжения» и осложнения обстановки.

Об этом пишет японское издание «Нихон кэйдзай», авторы которого считают, что «вторжение», которым Украину уже несколько месяцев запугивают западные страны, окажет серьезное влияние на экономическую деятельность японских компаний, работающих в этой стране.

Как сообщает издание, компания Hitachi разработала планы эвакуации инженеров, работающих в украинской дочерней фирме. В компаниях ITOCHU и Sumitomo принято решение вывези с Украины всех японских сотрудников-экспатов и специалистов.

При этом отмечается, что между Украиной и Японией нет прямых авиарейсов.

Как напоминает своим читателям японская газета, Украина расположена в Восточной Европе. Эта страна занимает третье место в мире среди стран, импортирующих табак в Японию.

«На Украине проживает более 40 миллионов человек, и ее площадь примерно в 1,6 раза превышает площадь Японии. Она находится в черноземной зоне, и имеет развитое производство зерновых, прежде всего, пшеницы, — сообщает «Нихон кэйдзай» японским читателям. — Страна может похвастаться одним из крупнейших в мире объемом добычи полезных ископаемых, таких как железная руда и уран. В советские времена в 1986 году на Украине произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа на Чернобыльской АЭС».

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Японская информационно-консалтинговая компания Teikoku Databank сообщает, что на январь 2022 года на территории Украины насчитывается 57 японских предприятий, большая часть которых действует в Киеве. Из этого числа 28 компаний работают в производственной сфере – в основном в области автомобилестроения. Эти компании поставляют на Украину детали и комплектующие для ремонта и лицензионного производства автомобильной техники.

Еще японских 16 компаний занимаются на Украине оптовой торговлей.

«Общий товарооборот между Японией и Украиной составил в 2021 году более 140 миллиардов иен (около 1,2 миллиарда долларов). Украина является 60-м торговым партнером Японии. Более 50% японского импорта с Украины составляют табачные изделия — сигареты. Это 17% всего сигаретного импорта Японии», — говорится в статье.

Компания Japan Tobacco, производящая на Украине сигареты Camel для Японии, рассматривает все возможные меры, чтобы минимизировать отрицательное воздействие напряженной ситуации на Украине на бизнес.

Федеральное агентство новостей /

Еще одна компания, выпускающая сигареты Philip Morris International также имеет производство на Украине. Ее руководство внимательно наблюдает за происходящими в стране событиями и считает своей первоочередной задачей обеспечить сотрудникам безопасность и психологический комфорт.

Эти компании уже сообщили, что при необходимости с легкостью перенесут производство сигарет из Украины в любую другую страну.

Компания Rakuten Group, выпускающая приложение для системы мобильной связи Vibe, имеет офис в Одессе. Там заявили, что мониторят ситуацию, контролируя ее с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности работы.

Кроме того, на Украине работает компания Nippon Koei Co., Ltd., которая участвует в проекте Японского агентства международного сотрудничества (JICA) по реконструкции киевских очистных сооружений. Работы проводятся на деньги, выданные в кредит Экспортно-импортного банка Японии в размере 100 миллиардов иен (900 миллионов долларов). Как заявили в этой компании, ремонтные работы под Киевом ведутся удаленно из Японии, но пока выполняются в полном объеме.