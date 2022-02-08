Мигрантов Югры будут контролировать местные диаспоры

Главы диаспор Ханты-Мансийска будут контролировать мигрантов из числа соотечественников, чтобы выявлять лиц, занимающихся вербовкой.

Представители отдела национальной политики и представители диаспор провели встречу в мэрии, сообщили в пресс-службе администрации города информационно-аналитическому порталу Ugra-news.

Врио заместителя начальника городской полиции по оперативной работе Вячеслав Курин считает, что помощь диаспор поможет работать на опережение в профилактике экстремизма.

Специалисты прогнозируют увеличение количества трудовых мигрантов в период строительного сезона. В январе 2022 года в Югру прибыли 404 иностранца, из них 273 трудовых мигранта, граждане Таджикистана, Украины, Кыргызстана и Азербайджана.