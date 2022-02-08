Российский форвард «Вашингтона» Овечкин покинул ковид-протокол НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перенес коронавирус и был выведен из ковид-протокола Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин покинул ковид-протокол НХЛ и сможет принять участие в матче регулярного чемпионата лиги против «Коламбуса». Об этом в Twitter-аккаунте проинформировал журналист Том Гулитти. Он уточнил, что 36-летний российский нападающий бессимптомно перенес коронавирус.

В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» провел 46 матчей регулярного чемпионата КХЛ. Овечкин забросил 29 шайб и отдал 29 результативных передач. Российский хоккеист занимает четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ.