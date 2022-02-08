«Базель» может выкупить форварда ЦСКА Федора Чалова

Форвард ЦСКА Федор Чалов, находящийся в аренде в швейцарском «Базеле», может быть продан ближайшим летом.

В случае если нападающий ЦСКА устроит своей игрой тренерский штаб швейцарского гранда, то «Базель» может побороться за приобретение прав на футболиста уже в следующее трансферное окно. Об этом заявил специалист по планированию состава команды Филипп Кауфманн в интервью Telebasel.

Федор Чалов является воспитанником московского ЦСКА. В последнее время форвард не всегда проходил в стартовый состав красно-синих, в связи с чем принял решение найти клуб, где у него будет постоянная игровая практика. В дебютной встрече за «Базель» против «Сьона» Чалов отметился желтой карточкой, а также попаданием в штангу ворот соперника. Сам мачт завершился результативной ничьей — 3:3.