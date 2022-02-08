В ЕС указали на отсутствие резонанса из-за заявления Bloomberg о «вторжении» РФ на Украину

Евросоюз считает заявление американского информагентства Bloomberg о начале «вторжения» России на Украину ошибкой «с коротким сроком жизни». Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

По словам Стано, ошибки в ходе работы новостных агентств периодически случаются. При этом важно учитывать, что их вовремя замечают и оперативно исправляют.

«Для нас эта история — не проблема, и она осталась в прошлом. Мы заметили это сообщение в медленные часы выходного дня , однако поняли, что это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило. Она не вызвала особого резонанса и не привлекла внимания СМИ», — уверен Стано.

На вопрос о проведении проверки по данному заявлению со стороны внешнеполитической службы Евросоюза представитель указал на бессмысленность комментирования инцидента в дальнейшем. При этом ЕС не основывается на позиции СМИ.