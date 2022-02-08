Baijiahao: ВКС РФ вывели игру в кошки-мышки с летчиками США на новый уровень

Воздушное пространство все чаще становится местом встречи российских и американских летчиков, и для пилотов ВВС США эти встречи с каждым разом заканчиваются все хуже.

Об участившихся контактах летчиков ВКС РФ и ВВС США рассказывает китайское издание Baijiahao, а информагентство «ПолитРоссия» приводит перевод материала на русский язык.

Как отмечает автор материала, российские и американские летчики пересекаются в воздушном пространстве разных частей света – над Северным Ледовитым и Тихим океанами, над Черным и Балтийским морями, над Ближним Востоком и в других регионах, и всегда в ходе таких инцидентов военные пилоты начинают играть друг с другом в кошки-мышки.

«В мирное время это происходит практически всегда: если два военных самолета встречаются, они целятся друг в друга, как будто хотят атаковать. Когда одному из пилотов удается взять на мушку другого, это фиксируется специальными системами предупреждения о радиолокационном воздействии», — говорится в статье.

Любой пилот всегда стремится выиграть в подобной дуэли, так как в этом случае он может наглядно продемонстрировать иностранному коллеге, кто хозяйничает в этом регионе. Поэтому пилоты, стараясь обойти соперника и зайти ему в тыл, прибегают к самым хитроумным маневрам. И, как показала практика, именно российские военные чаще всего выигрывают в такие «воздушные кошки-мышки», констатирует автор.

«В Интернете с каждым годом появляется все больше роликов, как российские истребители резко перехватывают американские самолеты», — напоминает китайский аналитик.

af.mil / Master Sgt. Burt Traynor

А недавно российские пилоты смогли вывести игру в кошки-мышки на принципиально новый уровень.

Теперь военные самолеты России, незаметно приблизившись к истребителям ВВС США, берут их на прицел, используя инфракрасную оптическую систему слежения, которая не оказывает РЛС-воздействия. Выполнив это, русские летчики делают фотоснимок, запечатлев ничего неподозревающего американца, пытающего выполнить поставленную перед ним задачу, и выкладывают фото в интернете.

Эти фотографии дают возможность американским военачальникам всерьез задуматься о подготовке своих пилотов и эффективности военной техники, заключает автор Baijiahao.