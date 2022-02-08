Трансляция российского документального фильма «Освобождение Мали» состоялась на местном телеканале M7 TV. Картина производства Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) рассказывает о том, как европейские государства вмешиваются во внутренние дела африканской страны.

Начинается фильм с выступления главы ФЗНЦ Максима Шугалея. Он сообщает о работе над лентой и сборе информации о политике Запада в регионе. По словам социолога, команда Фонда несколько лет работала над анализом общественно-политической ситуации в африканской республике.

«Мы погрузились в истоки великой малийской государственности, изучили потрясающее прошлое, а также, изучаем факторы, которые помогают Мали вернуть полную независимость», — сообщил Шугалей.

Он коснулся исторических событий в стране, начиная с древности и средних веков, когда город Тимбукту являлся процветающим центром торговли и культуры. Тогда о качестве малийского золота знал весь цивилизованный мир.

По словам президента ФЗНЦ, на протяжении столетий страна являлась крупнейшим форпостом мусульманского мира на юго-западе и активно участвовала в транссахарской торговле. История колониальной зависимости от Франции берет начало в 1892 году, причем Париж добился подчинения Мали обманным путем, уговорив местные власти не вступать в союз с другими вождями против вторжения европейцев. Превратившись в зависимую территорию под названием «Французский Судан», Мали стало объектом активного разграбления ресурсов.

«Грабительское отношение вызывало недовольство местных жителей, поэтому многие племена поднимали героические восстания за свою свободу. Исследования, которые провел Фонд защиты национальных ценностей, показывают, что эта оккупация до сих пор оказывает сильное негативное воздействие на социальную жизнь региона. Народ до сих пор не простил Франции этот период», — отметил социолог.

Независимая Республика Мали появилась лишь в 1960 году, однако в стране остались многочисленные европейские компании, которые действовали на выгодных для себя условиях.

«Мали искала способ перестать зависеть от Франции и искала себе друзей. В 1960 году были установлены отношения между Мали и Россией. В тот момент это был Советский Союз, и он всегда выступал за независимость и самоопределение африканских стран», — говорится в киноленте.

Современная обстановка в стране во многом сохранила старые черты. Основой присутствия Франции по-прежнему остается желание наживаться за счет местных природных богатств. Все это привело к усугублению антифранцузских настроений и поиску новых союзников. Социолог заключает, что Россия продолжает отстаивать независимую политику в странах мира, в том числе и в Африке.

«Она сделала много хорошего для местных народов и продолжает с ними сотрудничать на равных. Сегодня компании и специалисты из России реализуют различные проекты в африканских странах, это и строительство дорог, и сельское хозяйство, и энергетика, и безопасность. Франции, к сожалению, это не нравится, но Россия продолжит отстаивать свои идеалы», — добавил Шугалей.

Он заканчивает свою речь, выражая уверенность в способности Мали построить в будущем самостоятельную и независимую политику, которая будет полностью соответствовать интересам суверенного государства.