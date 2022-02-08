Экс-глава МВД Украины Аваков заговорил на русском языке после слов Путина про Порошенко

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков забыл украинский язык, услышав предложение президента России о предоставлении убежища политику Петру Порошенко.

Владимир Путин 7 февраля провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном. На пресс-конференции он напомнил, что ранее предлагал Порошенко убежище и добавил, что готов повторно пригласить его.

Арсен Аваков не смог пропустить такой интересный случай. Он решил напомнить о себе, записав видеообращение к президенту России. Примечательно, что он заговорил на русском языке. Бывший министр заявил: Украина не отдаст еще одного президента.

«Тешьтесь Януковичем, наслаждайтесь», — заявил Аваков.

Он добавил, что Киев сам будет ругать, хвалить или призывать к ответственности своих политиков. Он даже позволил себе хамское высказывание в адрес Москвы.

«Сами будем решать, без гнуси из-за рубежа. Так что, нравится, не нравится — терпите, Владимир Владимирович», — добавил украинец, ссылаясь на поговорку, которую Путин упомянул, говоря об отказе Киева выполнять Минские соглашения.

Автор Telegram-канала, где появилась запись, обратил внимание, в интонации Авакова проскользнули «нотки зависти». Он якобы сам ждет подобного предложения от Путина.