Мощный пожар произошел в квартире на юге Петербурга

Крупный пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на улице Тамбасова в Петербурге. О произошедшем рассказали очевидцы в тематической группе в социальных сетях.

Предварительно установлено, что общая площадь возгорания составила 17 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены силы 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства, в результате которых произошло возгорание, станут известны после проверки.

С наступлением зимы в Петербурге значительно увеличилось время прибытия автомобилей спецслужб на места ЧП из-за заваленных снегом дворов. Местные жители винят команду губернатора Александра Беглова, которая не проследила за качеством подготовки коммунальных служб города.