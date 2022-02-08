Онлайн-издание «Истра сегодня» стало новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Подмосковное онлайн-издание «Истра сегодня» пополнило перечень партнеров Медиагруппы «Патриот». Об этом сообщил глава объединения Николай Столярчук.

Столярчук обратил внимание, что в издании «Истра сегодня» работают талантливые и профессиональные журналисты, для которых в первую очередь важна общественно полезная работа, а не погоня за трафиком. Портал информирует читателей о важных событиях из жизни района, а также знакомит читателя с историческими материалами, информирует о культурной жизни региона.

«Музеи и выставки, новое строительство и благоустройство городской инфраструктуры, спортивные события и анонсы масштабных мероприятий — вот все то, чем мы готовы делиться с аудиторией», — приводит слова представителей издания официальный сайт медиагруппы.

«Патриот» активно расширяет список своих партнеров. Ранее медиагруппа объявила о начале сотрудничества с сетевым изданием Abdulova.info.