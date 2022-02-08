Депутат Госдумы считает необходимым поддержать работающих пенсионеров

С предложением проиндексировать пенсии работающим пенсионерам выступила депутат Госдумы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Пока Авксентьева ограничилась изложением своей инициативы в своем Telegram-канале. Как пояснила депутат, целесообразно было бы начать с проведения индексации пенсий работающим пенсионерам, получающим низкую зарплату, а также тем пожилым россиянам, которые заняты в социально значимых отраслях российского народного хозяйства.

По оценкам Авксентьевой, для реализации ее предложения потребуется выделять из госбюджета около 150-200 миллиардов рублей в год, сообщают «Питерские заметки».