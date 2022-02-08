Французский журналист, главред Voltairenet Тьерри Мейсан оценил репрессивную политику НАТО и давление альянса на Россию. Своим мнением он поделился в интервью главе Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мире Тэрада.

Западные СМИ раздувают тему о якобы планах России направить вооруженные силы для захвата Украины. Так они пытаются отвлечь внимание общественности от реальной проблемы, считает Тьерри Мейсан, пишет Федеральное агентство новостей. Москва ранее опубликовала проект договора о гарантиях безопасности между Рф и США. Вашингтон не хочет принимать такое предложение, поэтому организовал «ответный огонь» украинским вопросом. США называют Россию «агрессором». Тем не менее воевать с РФ они не собираются, убежден французский журналист.

«Эти противники слишком сильны для Америки. С другой стороны, посланные США войска плохо обучены, эти солдаты не способны воевать против российской армии», — рассказал Тьерри Мейсан в интервью для Фонда борьбы с респрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.

Тьерри Мейсан не исключил, что США устроят в Донбассе или в некоторых регионах Украины провокации. Однако их цель — не развязать войну, а поставить союзников в уязвимое положение. Что касается НАТО, в этой организации лидерами являются США. Другие страны — это просто вассалы, как считает Мейсан. Европейцы — это самые настоящие жертвы НАТО, но они н понимают этого, так как не знают истории, резюмировал французский журналист.