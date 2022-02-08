Политолог Сатановский осудил «шулерскую» роль США в споре России и Японии по Курилам

Соединенные Штаты стали себя вести слишком прямолинейно по вопросам Украины и отношений Японии с Россией, заявил политолог Евгений Сатановский, раскрыв хитрый план Вашингтона.

Американский посол в Токио Рам Эмануэль до этого сообщил, что США поддерживают японских партнеров по теме Курильских островов и признают распространение суверенитета страны над ними.

Евгений Сатановский отметил, что эта позиция является так же «интеллектуальным извращением», как и убежденность Запада в намерении России «напасть» на Украину. Заявление посла является либо глупостью, либо провокацией США с целью стравливания Москвы и Токио.

«Вдруг кто-нибудь из японцев этим всерьез проникнется и попробует, искренне полагая, что у них за спиной Америка, Курилы прихватить. И вовсе не обязательно только Южные. Если очень постараться, можно распространить американские предложения «крыши» от Чукотки и Камчатки до Сахалина и Приморья. Никаких проблем», — написал эксперт в Telegram-канале.

Политолог подчеркнул, что действия американцев стали слишком прямолинейными что по Японии, что по Украине.

«Раньше тоньше работали. Могли просто намекнуть, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Вот и веди с ними переговоры о безопасности. Все равно что садиться с шулером в карты играть», — заключил Сатановский.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что США подогревают искусственную истерику Японии вокруг Курил. По ее словам, японцы направляют всю свою энергию на эту тему вместо выстраивания нормальных связей с Москвой.