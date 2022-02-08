Эксперт: РФ может легко отбить у США желание разместить на Украине ракетные комплексы

Соединенные Штаты Америки пытаются убедить весь мир в том, что именно они хозяйничают в Черном море. С этой целью Пентагон направляет в регион свои боевые корабли. Но Россия имеет возможность дать американцам жесткий ответ.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал военный эксперт Александр Жилин, который считает, что России следует вести себя более активно в Черном море, например, организовывать там сопровождение американских кораблей.

«Американские корабли своими заходами пытаются создать картинку, что именно они там хозяйничают. Ничуть не бывало. Мы можем создать им сопровождение кораблей. Это уже было, когда наш постановщик помех отработал по американскому эсминцу и весь экипаж чуть с ума не сошел», — напомнил Жилин.

Также военный эксперт отметил, что, если американские ракетные комплексы, несмотря на предостережения Москвы, все же будут размещены на территории Украины, Россия в ответ может разместить аналогичные комплексы на территории Луганской и Донецкой народных республик.

Тем более, подчеркнул Александр Жилин, что Россия уже имеет опыт размещения военной базы в Абхазии, благодаря чему в свое время Москва отбила у Грузии желание совершать хотя какие-то агрессивные шаги в направлении республики.

mil.ru / Пресс-служба Южного военного округа

Напомним, ранее бывший советник Главного штаба ВМФ РФ Михаил Нелюбин выразил уверенность в том, что российским военных будет достаточно несколько минут, чтобы потопить авианосец США в Черном море.

При этом отставной контр-адмирал отметил, что, конечно, российские военные не станут сразу же стрелять по американскому авианосцу, если тот зайдет в Черное море, так как это был бы политический жест. Но с военно-технической точки зрения, заход авианосца в Черное море не имеет смысла, так как корабль может быть потоплен «за пять минут».