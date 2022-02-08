Капитан сборной Украины по мини-футболу извинился за пенальти в матче ЧЕ с Россией

Капитан украинской футзальной сборной Петр Шотурма прокомментировал пенальти, который он не забил в матче чемпионата Европы 2022 года против России.

Украинский футзалист Петр Шотурма решил взять на себя ответственность в игре 1/2 финала чемпионата Европы с Россией, поэтому пробил пенальти. Об этом капитан национальной команды рассказал в интервью изданию Tribuna.com, извинившись перед фанатами за нереализованный удар в концовке встречи.

«Подойдя к мячу почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже — я буду думать об этом пенальти, он уже мне и снился два дня, я спать не мог. Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками — мне теперь с этим жить», — признался Шотурма.

Сборная России одержала победу в первом полуфинальном матче чемпионата Европы. Украинская национальная команда в результате заняла четвертое место, уступив в игре за бронзу Испании.