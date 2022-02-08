Отряд больших десантных кораблей ВМФ России направляется в Черное море

Отряд больших десантных кораблей ВМФ России 8 февраля начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы, следуя из Средиземного моря в Черное.

Там российские моряки примут участие в военно-морских учениях. Большие десантные корабли «Королев», «Минск» и «Калининград» уже проходят Дарданеллы. Десантные корабли «Петр Моргунов», «Оленегорский горняк» и «Георгий Победоносец» пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток, передает издание «EurAsia Daily».

«Ранее отряд больших десантных кораблей осуществил заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где осуществил пополнение запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия», — отметили в Министерстве обороны России.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ в первые месяцы 2022 года во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ Николая Евменова. Главной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС России по защите национальных интересов страны в Мировом океане, а также по обеспечению противодействия военным угрозам с морских и океанских направлений.