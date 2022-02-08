Кедми рассказал о последствиях отказа США принять условия РФ по вопросам безопасности

Соединенные Штаты Америки до сих пор не дали четкого ответа на предложения России по гарантиям безопасности, и, если Вашингтон не сделает этого до лета, американцам придется несладко.

Такое мнение в эфире YouTube-канале «Соловьев.LIVE» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что не считает законченным диалог с Западам о гарантиях безопасности.

Комментируя эти слова главы государства, Яков Кедми напомнил, что Соединенные Штаты Америки, предоставив письменный ответ на предложения Москвы, избежали какой-либо конкретики и обошли все ключевые вопросы. Время на то, чтобы дать Москве четкий и ясный ответ еще есть – до лета, считает эксперт, но если США его не дадут, им придется несладко.

«События, которые произойдут до лета, должны определить новый мировой порядок и новое соотношение сил между США и Россией. Если Россия добивается успеха, то это означает поражение США, их союзников и ослабление влияния Америки как в Европе, так и во всем мире. Даже частичное поражение США означает ускорение скатывания Америки с ее позиции мирового жандарма и страны, которая определяет правила», — объяснил израильский политолог.

По его словам, в Вашингтоне поднятая Россией тема гарантий безопасности вызывает серьезные опасения. Поэтому американцы стараются тянуть время проверяя, насколько серьезно Россия относится к этому вопросу.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Для американцев оказалось страшным и неожиданным, что слова президента России о военно-технических методах являются не просто словами и не попыткой напугать. За этим стоят реальные намерения. Власти США понимают, что Россия к этому относится серьезно», —заключил Кедми.

Напомним, требования к Западу предоставить России гарантии безопасности, и в том числе гарантии того, что военный блок НАТО не будет больше расширятся на восток путем включения в свой состав Украины, Молдавии или Грузии, Москва выдвинула в декабре 2021 года.

В январе 2022 года между Москвой и Западом прошли трехступенчатые переговоры, входе которых представители РФ обсудили вопросы безопасности с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Однако эти переговоры пока не принесли результатов.