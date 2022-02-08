Российские хоккеистки крупно уступают сборной Финляндии на ОИ в Пекине

Российская женская сборная по хоккею продолжает проигрывать своим соперницам в ходе заключительного матча группового этапа на пекинской Олимпиаде. Шайбы в ворота команды России забивают представительницы Финляндии.

Итогом двух периодов встречи является счет в пользу финок 5:0. Авторами шайб в российские ворота стали Санни Рантала, Мишель Карвинен, Еннийна Нюлунд, Миннамари Туоминен и Сюзанна Тапани.

Старт матча между российской и финской женскими командами задержался на час из-за отсутствия результатов тестирования спортсменок из России на коронавирус. В связи с этим обе сборные вышли на лед в медицинских масках, однако позднее россиянки от них отказались.

Зимние Олимпийские игры стартовали в Пекине 4 февраля. Своих спортсменов в ходе соревнований представит 91 страна. На текущий момент Россия занимает седьмое место общей турнирной таблицы.