МОК прокомментировал перенос награждения фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) высказались о переносе церемонии награждения призеров командного турнира фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине. По их словам, причиной стала срочная юридическая ситуация.

Торжественная церемония награждения фигуристов должна была состояться 8 февраля в 16:05 по московскому времени. Однако по решению МОК ее пришлось перенести.

«Сегодня в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU», — сказано в тексте сообщения.

Российские спортсмены одержали победу в ходе командных соревнований по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине. В состав команды вошли Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в паре Александр Галлямов и Анастасия Мишина и Никита Кацалапов.