Политолог Кедми: молчание США по гарантиям безопасности приведет к серьезным последствиям

Соединенные Штаты столкнутся с серьезными последствиями, если до лета не предоставят России четкий и понятный ответ по гарантиям безопасности, заявил израильский политолог Яков Кедми в эфире «Соловьев LIVE».

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном заявил, что не считает оконченным диалог с Вашингтоном по безопасности. Он добавил, что Москва готовит ответ Западу по этой теме.

Яков Кедми отметил, что американская сторона так и не предоставила внятного ответа на предложения Москвы. Вашингтон обошел основные пункты соглашений. Теперь у США есть время до лета, чтобы направить России четкий и внятный ответ по гарантиям безопасности, в противном случае Белому дому придется «несладко».

«События, которые произойдут до лета, должны определить новый мировой порядок и новое соотношение сил между США и Россией. Если Россия добивается успеха, то это означает поражение США, их союзников и ослабление влияния Америки как в Европе, так и во всем мире. Даже частичное поражение США означает ускорение скатывания Америки с ее позиции мирового жандарма и страны, которая определяет правила», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что Владимир Путин страшно напугал американцев своим громким заявлением о военно-технических методах, которые Россия может применить в случае отказа США от предложений Кремля.

«Власти США понимают, что Россия к этому относится серьезно», — заключил Кедми.

Израильский политолог ранее заявил, что ядерный маневр Москвы нагнал страху на США перед новым раундом переговоров. По его словам, американцы до последнего надеялись провернуть украинский трюк.