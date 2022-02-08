Суд взыскал с УК компенсацию за падение наледи на иномарку петербуржца

Автовладелец подал в суд на ООО «Жилкомсервис №1 Красногвардейского района». Истец добился с взыскания с управляющей компании компенсации за разбитый автомобиль.

В ходе заседания было установлено, что гражданин оставил свою машину Ford возле дома № 2В/17 на Среднеохтинском проспекте. Спустя несколько часов он вышел на улицу и увидел, что его иномарка получила повреждения от упавшей с крыши наледи, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Владелец машины сначала обратился в полицию. Стражи порядка установили, что иномарка действительно пострадала от упавшего сверху льда. Дом, возле которого стояла машина, обслуживает указанная выше компания. Истец добился взыскания компенсации в 144 тысячи рублей и почти 22 тысячи рублей в качестве возмещения издержек на судебные расходы.

Проблема с уборкой снега и наледи остается в Петербурге крайне острой. Люди уже несколько месяцев страдают от последствий снегопадов и винят губернатора Александра Беглова в слабой подготовке города к зиме. Недавно на Большом Сампсониевском проспекте произошла трагедия — кусок льда упал с крыши на дворника и убил его.