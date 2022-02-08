Минздрав России назвал срок действия QR-кодов по антителам к COVID-19

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщило, что QR-коды по антителам к коронавирусу будут действовать в течение шести месяцев с даты получения теста.

В ведомстве сообщили, что сертификат сроком на год может быть оформлен при условии положительного ПЦР-теста, дополненного результатами исследований на антитела.

Ранее сообщалось, что в сертификат о прививке от COVID-19 и перенесенном заболевании будет добавлена информация о наличии антител к коронавирусу. Документ будет содержать сведения о месте проведения исследования и его методах, а также о наличии противопоказаний для вакцинации.