Владимир Путин исключил скорый отказ от нефти и газа

Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент рано отказываться от эксплуатации углеводородов.

Активное использование нефтяных, газовых ресурсов и других традиционных источников энергии будет актуальным еще порядка 50 лет, заявил российский лидер.

Путин отметил, что полный отказ от углеводородов на текущем этапе представляется неоправданно ранним. Однако президент РФ добавил, что уже сейчас необходимо понимать, куда движется человечество.

Немногим ранее Владимир Путин поручил кабинету министров к осени проработать вопросы внедрения возобновляемых источников энергии в регионы вместо газа. Это относится к субъектам РФ, где обеспечение голубым топливом невозможно.

Глава государства считал нереалистичной перспективу отказаться от углеводородов в качестве источника энергии на протяжении половины столетия еще в октябре 2020 года.