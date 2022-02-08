Бербок для битья. Джаралла раскрыл причину отказа Зеленского от переговоров с главой МИД ФРГ

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался политической неопытностью нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок для того, чтобы продемонстрировать «некое подобие дипломатического суверенитета». Так крымский политолог Владимир Джаралла расценил отказ украинского лидера от переговоров с главой немецкой дипломатии.

Официальной причиной внезапной смены планов назвали «ошибку в расписании» политиков. Однако журналисты американского телеканала CNN, ссылаясь на анонимный источник в украинском правительстве, объявили: реальным поводом для отмены встречи послужило недовольство Зеленского позицией правительства Германии.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отказывал Киеву в поставках вооружения. В качестве военной помощи ВСУ получили от Берлина лишь несколько тысяч касок. Кроме того, Бербок отказалась комментировать возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2» в случае полномасштабного вторжения России на Украину.

фото из личного архива Владимира Джараллы /

Джаралла в разговоре с «Политикой Сегодня» отметил, что Зеленский, находясь в довольно сложном состоянии «полной зависимости» от Запада, действительно продемонстрировал нетипичную для Украины политику. Но причины такой решительности становятся вполне очевидными, если оценить уровень авторитета главы МИД Германии.

«Украинские политики достаточно четко выбирали себе персонажа для того, чтобы продемонстрировать недовольство происходящим. Дело в том, что будучи одним из руководителей [партии "Зеленые"] в коалиции Бербок хоть и играет ключевую роль, но тем не менее ее политический вес внутри коалиции не самый большой. Поэтому несколько щелчков, которые она получила с разных направлений как раз являются неким испытанием для нее, как для министра», – рассудил политолог.

Эксперт подчеркнул, что самоуверенности Бербок не занимать, особенно в отношениях с Украиной. Поэтому есть вероятность, что решит «поиграться» с Зеленским и в ближайшем будущем тоже совершит демонстративный выпад в адрес Киева.