Зеленский по-русски ответил на слова Путина о «красавице» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на саркастический выпад Владимира Путина, который имел место во время пресс-подхода по итогам его недавних переговоров с Эмманюэлем Макроном. Слуга народа согласился с тем, что Украина – «красавица», однако другой частью пословицы господин Зеленский остался недоволен.

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ. Украина – действительно красавица. А по поводу "моя" – это уже перебор», — заявил Зеленский.

Напомним, 7 февраля Владимир Путин, говоря об украинском кризисе, посоветовал Киеву соблюдать минские договоренности и добавил: «нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». Подробнее об итогах встречи российского президента с коллегой из Франции вы можете прочитать в нашем материале.