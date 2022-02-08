СМИ сообщили о госпитализации миллиардера Шепеля после массового ДТП на Рублевском шоссе

Российский бизнесмен Алексей Шепель оказался одним из пострадавших в массовом ДТП на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь в Москве. Миллиардера доставили в больницу с различными травмами, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в аварии с участием девяти автомобилей пострадали четыре человека. Двоих из них пришлось деблокировать из салона искореженной машины.

По информации столичного УГИБДД, водитель Mercedes, в котором находился Шепель, двигался в попутном направлении в сторону области и не справился с управлением, что спровоцировало массовую аварию. Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают также медики и спасатели.