Зеленский после встречи с Макроном заявил о планах провести встречу «нормандского формата»

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении по поводу вызовов для Киева и Европы. Об этом сообщил украинский глава.

Президенты провели встречу 8 февраля в Киеве. По ее итогам Зеленский заявил: он рассчитывает на проведение саммита «нормандского формата» в ближайшее время. Макрон ответил, что встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» пройдет 10 февраля в Берлине.

Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины выполнять Минские соглашения. Эммануэль Макрон назвал этот документ лучше защитой территориальной целостности страны.

Днем ранее на саммите с президентом России Владимиром Путиным глава Франции выдвинул несколько предложений по урегулированию украинского вопроса. Лидер РФ указал на возможность их реализации.