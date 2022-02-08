Лыжник Сергей Устюгов назвал причины неудачи в спринтерской гонке

Полуфиналист зимних Олимпийских игр в лыжном спринте Сергей Устюгов прокомментировал свое неудачное выступление на дистанции.

Россиянин не смог пробиться в финал из-за не самого удачного стартового отрезка. В этом он признался в интервью спортивным журналистам сразу после окончания финальной гонки.

«Посмотрите на состав сборной, все молодые. Еще один олимпийский цикл? Нет. Мое тело не выдерживает. Последний месяц было очень тяжело. Меня и на эту Олимпиаду фактически за уши притянули», — заявил спортсмен.

Другие российские лыжники Александр Третьяков и Артем Мальцев смогли выйти в финал спринтерской гонки Первый завоевал бронзовую награду Олимпийских игр, второй финишировал пятым.