В Сирии появится памятник русским освободителям, которые внесли огромный вклад в победу над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на территории ближневосточной страны.

Церемония заложения первого камня монумента состоялась в городе Дейр эз-Зор в присутствии официальных лиц администрации населенного пункта и делегации представителей командования подразделения ВС РФ в Сирии.

Торжественное мероприятие приурочено к четвертой годовщине наступления Сирийской Арабской Армии (САА) в районах на восточном берегу Евфрата. Именно там располагались бандформирования ИГ1, которым оказывала поддержку американская армия.

Участниками операции стали порядка 600 военнослужащих САР и российских добровольцев. Они одновременно нанесли серьезный удар по террористам. Позже выяснилось, что среди радикалов находились военнослужащие США, которые помогали отражению атаки всеми доступными средствами, начиная от наземных мер и заканчивая авиацией.

Пентагон в том сражении задействовал истребители F-15E, вертолеты AH-64 и даже стратегический бомбардировщик B-52H. Инцидент фактически стал первым в истории прямым столкновением американцев и россиян на поле боя.

Российские добровольцы, по некоторым данным связанные с «ЧВК Вагнера», внесли серьезный вклад в победу над ИГ в Сирии. Их активное участие позволило арабской армии склонить чашу весов в свою сторону и освободить захваченные террористами города.

В итоге Дамаск получил возможность приступить к этапу восстановления разрушенной инфраструктуры и налаживанию мирной жизни. Россия помогает ближневосточному государству в устранении последствий длительного вооруженного конфликта. Установка памятника в центре Дейр эз-Зора является проявлением благодарности со стороны Сирии и уважением к памяти павших героев.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации