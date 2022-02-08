Блогер Шарий указал на предрешенные судьбы Зеленского и Порошенко после слов Путина

Президент России Владимир Путин продемонстрировал «чистый троллинг», говоря о возможности предоставления бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко политического убежища в РФ, заявил медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий, разгадав хитрый маневр российского лидера.

Переговоры Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона состоялись 7 февраля в Кремле. Стороны обсудили российские инициативы по гарантиям безопасности, а также ситуацию вокруг Украины.

Президент РФ заявил, что предлагал Порошенко получить политическое убежище в России. Москва готова и сейчас рассмотреть эту возможность, исходя из гуманитарных соображений, сказал он.

«Слова Путина о предоставлении убежища Порошенко — это чистый троллинг. Не стоит бывшему украинскому президенту ехать в Россию. Как раньше говорили: "вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне". Поэтому понятно, что его ждет в России», — сказал Шарий в интервью изданию «ВЗГЛЯД».

Эксперт добавил, что Владимир Путин никогда ничего не говорит просто так. Российский лидер, видимо, дал понять, что судьба всех украинских правителей, включая действующего президента Владимира Зеленского, уже предрешена, заключил блогер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин не обещал на переговорах с Макроном ограничить учения ВС России вблизи Украины.