Анекдот Норкина о евреях и русском богатыре развеселил зрителей «Места встречи»

Анекдот телеведущего Андрея Норкина вновь разрядил напряженную обстановку в студии программы «Место встречи». На этот раз журналист рассказал историю о евреях и русском богатыре Илье Муромце.

Двое представителей еврейской общины приняли решение посмотреть советский фильм об Илье Муромце. Как рассказал Норкин, это было их первое «знакомство» с русским богатырем. Однако не все, что озвучивалось в картине, было понятно смотрящим. Например, слова «ой, ты гой еси». Интерпретация древнерусского приветствия и стала самой смешной частью анекдота.

«Цукерман и Рабинович, которые уехали тысячу лет назад (еще совсем маленькими детьми), впервые в жизни наткнулись в телевизоре на советскую кино-сказку про Илью Муромца. Сидят смотрят, а там говорят: "Ой, ты гой еси, добрый молодец Илья Муромец". — Яша, я не понимаю, а что они такое говорят? — Они говорят: "Хороший ты человек, Илья, хоть и не еврей, конечно"», — подытожил Норкин.

После рассказа ведущего зрители смеялись до слез. Такая реакция следует после каждой юмористической истории в исполнении Норкина. Чаще всего анекдоты касаются политической ситуации в мире или внутри страны, а героями шуток становятся известные личности и главы государств.