Депутат Никора предложил присмотреться к покупке продуктов в интернете

Заместитель председателя Мурманской думы Евгений Никора объяснил в комментарии телеканалу «360», как правильно экономить на продуктах.

Сберечь семейный бюджет при приобретении продуктов возможно, убежден мурманский депутат. Согласно позиции собеседника телеканала, часто сохранить дополнительные рубли позволяют покупки в интернете.

Товары лучше всего искать и сравнивать в разных магазинах, причем затрагивать сегмент не только офлайн, но и просматривать онлайн-площадки.

«Я сам каждые выходные хожу в магазины и стараюсь выбрать необходимые продукты подешевле, сравниваю цены в магазинах. Некоторые продукты долгосрочного хранения покупаю на интернет-площадках», — подметил Никора.

Кроме того, сообщил региональный парламентарий, его пожилая мать сама часто использует услуги маркетплейсов, а закупка продуктов ей осуществляется при помощи смартфона.

Федеральная антимонопольная служба, Минпромторг и Минсельхоз собираются сформировать список продуктов первой необходимости для ретейлеров, на которые возможность торговой наценки ограничат 5%.