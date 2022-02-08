Срыв показа и Трамп-младший. BuzzFeed обратился к Пригожину за комментарием по фильму «16-й»

Предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на вопросы редакции BuzzFeed News о съемках комедии «16-й».

Журналисты международного медиа-портала поинтересовались, имеет ли бизнесмен отношение к видеороликам с рейдами ФБР и полиции Нью-Йорка в кинотеатре Angelika Film Center and Cafe. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Пригожина на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемый Джон, ваши вопросы носят исключительно провокационный характер, и так как я погружен в сюжет картины "16-й" и понимаю, о чем она, то могу с уверенностью сказать, что то, о чем вы спрашиваете, никакого отношения к фильму не имеет. И поэтому эти вопросы не ко мне, а к Рудольфу Джулиани, Дональду Трампу — младшему и кинотеатру Angelika. С удовольствием отвечу на ваши вопросы, в случае если они не будут носить хамски-провокационный характер», — подчеркнул предприниматель.

Первый технический показ фильма «16-й» Евгения Пригожина должен был состояться в нью-йоркском кинотеатре Film Society of Lincoln Center 3 ноября, однако руководство отменило сеанс без объяснения причин. Организаторы предприняли еще одну попытку показать киноленту в кинотеатре Angelika Film Center and Cafe, однако на первых минутах в зал ворвались полицейские и разогнали зрителей. Всероссийская премьера фильма состоялась 8 ноября, а с 11 ноября «16-й» стал доступен во всех онлайн-кинотеатрах.