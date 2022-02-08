Терентьев занял третье место в лыжном спринте на зимней Олимпиаде в Пекине

Россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в лыжном спринте на зимней Олимпиаде в Пекине. Он пришел к финишу третьим после соперников из Норвегии и Италии.

Первое место в гонке занял норвежец Йоханнес Клебо, а серебро досталось итальянцу Федерико Пеллегрино. В спринте соревновался еще один российский лыжник — Артем Мальцев. Он занял в финальной гонке пятое место.

Напомним, Олимпиада в Китае продлится до 20 февраля. Всего в рамках зимних Игр 2022 года распределят 109 комплектов наград в 15 видах спорта.