Песков указал на абсурдность сведений о требованиях Кремля сменить лидера КПРФ

Кремль не может диктовать политическим партиям, кто должен быть их лидером. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Сети появилась информация о возможном «участии» Кремля в смене лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Песков указал на абсурдность этих сведений. Такие требования не могут быть выдвинуты, подчеркнул он в беседе с прессой.

«Формулировка достаточно абсурдная, Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная. Это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте», — пояснил Песков.

Информация возможной отставке Зюганова появилась в докладе «Агентства стратегических коммуникаций». Эксперты не исключили, что Кремль может предъявить партии такие требования. В качестве причины специалисты указали рост популярности политсилы с посредством объединения сторонников.