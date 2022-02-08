InfoBrics: Лукашенко пустил под откос экономику Литвы с помощью всего одного указа

Транспортная система и промышленность Литвы оказались полностью парализованы в результате неосмотрительно развязанной Вильнюсом транзитной войны с Белоруссией.

Такое мнение в статье для издания InfoBrics высказал литовский эксперт, научный сотрудник Центра синкретических исследований Пол Антонопулос. Перевод материала на русский язык публикует информагентство «ПолитРоссия».

Как отмечает Антонопулос, власти Литвы судорожно подсчитывают убытки от развязанной ими же транзитной войны с Белоруссией. Ведь именно Вильнюс ограничил транзит произведенных в Белоруссии калийных удобрений в Европу через литовские морские порты, а Минск в ответ запретил железнодорожный транзит нефтепродуктов, а также минеральных и химических удобрений, загруженных государственной компанией «Литовские железные дороги».

Этот ответный шаг белорусских властей обернется для Литвы большими потерями.

«Мы расцениваем это как угрозы, к которым нужно относиться серьезно, потому что пусть даже такие угрозы иногда кажутся странными или непонятными, но у нас есть опыт, когда такие угрозы были выполнены. Такая ситуация была с организацией нелегальной миграции у границ Европейского союза, это тоже была угроза Минска, организованная с помощью минского режима», — приводятся в статье слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

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Белоруссия уже официально уведомила «Литовские железные дороги» о том, что больше не будет пропускать через свою территорию польские нефтепродукты компании ORLEN Lietuva и удобрения производства литовской компании Achema предназначенные украинским потребителям. Кроме того, белорусский министр иностранных дел Анатолий Глаз подчеркнул, что Минск оставляет за собой право на другие экономические санкции по отношению к Литве. А премьер-министр Белоруссии Роман Головченко добавил, что от этой транзитной войны Минск не потерял ничего, в то время как экономика Литвы оказалась на грани краха.

По мнению ряда экспертов, у Вильнюса есть несколько возможностей преодолеть кризис из-за белорусских санкций. Во-первых, Литва может осуществлять транзит через территорию Польши. Но в этом случае ей придется дважды менять вагоны, так как в Польше используется европейская железнодорожная колея. Необходимость перегружать грузы и менять грузовые составы на польско-литовской и украинско-польской границах неминуемо приведет к подорожанию литовских товаров и снижению их конкурентоспособности.

Вторым вариантом является перевозка литовских грузов через Латвию и Россию, но этот способ будет еще дороже, чем первый. К тому же между Россией и Украиной уже восемь лет как нет прямого железнодорожного сообщения.

А третий вариант заключается в том, чтобы продолжать доставлять грузы транзитом через Белоруссию, но использовать при этом не железнодорожные составы, а большегрузные автомобили. Но в этом случае у Минска всегда есть возможность закрыть границу для двигающихся на Украину грузовиков, и в итоге Вильнюс вновь понесет убытки.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Таким образом, несмотря на то, что власти Литвы уверены, что они оказывают давление на Минск, на деле все происходит иначе. Литве грозит полный паралич промышленности и транспортной системы, а провокационное поведение Вильнюса оказывается за рамками понимания, так как осуществляется без оглядки на тяжелую экономическую ситуацию в государстве.

Политика литовских властей может запустить цепную реакцию, которая разрушит экономику страны, особенно если вспомнить об их антикитайских шагах, сделанных в стремлении услужить США.

Так в конце 2021 года из-за разрешения властей Литвы открыть в стране посольство Тайваня, Пекин, ведущий политику единого Китая, объявил литовскому экспорту таможенную блокаду. И хотя Литва в основном ведет торговлю со странами Евросоюза, объем ее экспорта в Китай в 2020 году составил 300 миллионов евро.

Таким образом Литва предпочитает выступать на стороне американо-британского альянса, чем защищать интересы собственных граждан, так как испортила отношения с государством, которое является крупнейшим торговым партнером для 120 из 193 стран-членов ООН.

По итогам 2020 года Китай, впервые в истории обогнав США, стал главным торговым партнером Евросоюза. Но власти Литвы проигнорировали эту тенденцию, и отказались извлекать пользу и выгоду из удобного географического и экономического положения страны.

В заключение, Пол Антонопулос отмечает, что Литва, возможно, начала транзитную войну с Белоруссией как раз с этой целью – продолжать провоцировать Китай. Но при этом Вильнюс не учел, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко достаточно ввести один запрет, чтобы пустить под откос всю литовскую экономику.